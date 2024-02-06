2024-02-06 10:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة دول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 154 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2023 من أصل 180 دولة مدرجة، وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربياً منذ عام 2021.

وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها اليوم الثلاثاء واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدنمارك حصلت على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة، تليها فنلندا التي حصلتا على المركز الثاني بـ 87 نقطة ثم نيوزيلندا على المركز الثالث بـ 85 نقطة، وجاءت النرويج بالمرتبة الرابعة بـ 84 نقطة".

ووفقاً للتقرير فإن "العراق حصل على المرتبة 154 عالميا بـ 23 نقطة وبالمرتبة السابعة عربيا، حيث تقدمت عليه دول الصومال وسوريا والسودان واليمن وليبيا وارتيريا كأكثر الدول العربية فسادا".

وحصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا واليمن على المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة بالجدول، حسب التقرير.

وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.