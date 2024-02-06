رئيس الجمهورية يعزي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)
2024-02-06 10:18:02 - المصدر: واع
بغداد ـ واع
قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، التعازي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).
وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له على موقع X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعزي العالم الإسلامي والشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".
وأضاف: "نستلهم بهذه المناسبة أسمى القيم والمبادئ في الثبات على الحق والإصلاح والصبر وإحقاق العدل ورفض الظلم والجور".
وتابع: "نُحيي جموع الزائرين والقائمين على تقديم الخدمات لهم من جموع المتطوعين، ونحيي القوات الأمنية والجهات كافة على جهودهم في إنجاح مراسيم الزيارة".
قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، التعازي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).
وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له على موقع X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعزي العالم الإسلامي والشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".
وأضاف: "نستلهم بهذه المناسبة أسمى القيم والمبادئ في الثبات على الحق والإصلاح والصبر وإحقاق العدل ورفض الظلم والجور".
وتابع: "نُحيي جموع الزائرين والقائمين على تقديم الخدمات لهم من جموع المتطوعين، ونحيي القوات الأمنية والجهات كافة على جهودهم في إنجاح مراسيم الزيارة".