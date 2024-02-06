رئيس الجمهورية يعزي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)

2024-02-06 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعقدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، التعازي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له على موقع X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعزي العالم الإسلامي والشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".وأضاف: "نستلهم بهذه المناسبة أسمى القيم والمبادئ في الثبات على الحق والإصلاح والصبر وإحقاق العدل ورفض الظلم والجور".وتابع: "نُحيي جموع الزائرين والقائمين على تقديم الخدمات لهم من جموع المتطوعين، ونحيي القوات الأمنية والجهات كافة على جهودهم في إنجاح مراسيم الزيارة".