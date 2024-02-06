رئيس الوزراء: العراق اتخذ إجراءات عديدة عند الشريط الحدودي بين العراق وتركيا

2024-02-06 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن العراق اتخذ إجراءات عديدة عند الشريط الحدودي مع وتركيا، فيما شدد على ضرورة التنسيق مع تركيا من أجل تنفيذ المشاريع المهمة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي".

وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يسهم في تحقيق أمن البلدين واستقرارهما".

وأوضح رئيس الوزراء "ترابط أمن العراق وتركيا، كما هو الحال مع أمن دول الجوار"، مبيناً "أهمية هذه الزيارات من أجل المزيد من التنسيق والتفاهم بين البلدين في مجال دعم الأمن والاستقرار".

وشدد على "التزام العراق بالمبادئ الدستورية التي تؤكد منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، وتم اتخاذ إجراءات عديدة في هذا الصدد، لاسيما عند الشريط الحدودي بين العراق وتركيا"، مؤكداً في الوقت نفسه "رفض العراق المساس بسيادته وأي إجراءات لتصفية الحسابات على أرضه".

وشدد على "أهمية الحفاظ على الأمن في سوريا؛ لارتباطه بالأمن القومي للعراق وتركيا"، مشيراً إلى "ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل تهيئة مقدمات الاستقرار التي يتطلبها تنفيذ المشاريع المهمة، مثل طريق التنمية الستراتيجي الذي يتضمن مشاريع لسكة حديد وطرق سريعة تربط ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة بالحدود التركية الجنوبية".

من جانبه نقل الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، "ورغبة بلاده في إدامة علاقات التعاون مع العراق، والحرص على التنسيق الأمني المشترك في المجال الاستخباري ومكافحة الارهاب".

وعبر عن "اهتمام الحكومة التركية بمشروع طريق التنمية الستراتيجي؛ كونه من المشاريع الواعدة التي تحقق التنمية والرخاء للعراق وتركيا ودول الجوار".

وأشار إلى، أن "اللقاء تطرق إلى الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في غزّة، ومواصلة سلطات الاحتلال عدوانها الوحشي بحق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها جهود وقف إطلاق النار، وأهمية دور المجتمع الدولي والدول الكبرى في لعب دور حقيقي لإنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية وسياسات التجويع".