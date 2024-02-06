وزير الدفاع ونظيره التركي يبحثان تطوير العلاقات في الجانب العسكري

2024-02-06 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث وزير الدفاع ثابت محمد العباسي ونظيره التركي يشار غولر، اليوم الثلاثاء، تطوير العلاقات في الجانب العسكري.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، استقبل صباح اليوم، نظيره وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق له"، مبيناً أن " مراسيم استقبال رسمية أجريت للوزير الضيف بحضور كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، كما عُزف خلالها النشيدان الوطنيان لجمهوريتي العراق وتركيا".

وأضاف البيان، أن "الجانبين عقدا اجتماعاً موسعاً لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في ما يتعلق منها بالجانب العسكري".