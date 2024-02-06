بعد قصف عنيف.. عملية أمنية لتمشيط مناطق بين محافظتين

2024-02-06 10:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، بانطلاق عملية امنية في منطقة حاوي العظيم اقصى شمال محافظة ديالى، للاستدلال على مواقع قصفتها القوة الجوية العراقية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "عملية امنية انطلقت من محوريين في قاطع غرب حاوي العظيم قرب الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين (80 كم شمال بعقوبة) بالتعاون مع طيران الجيش".

واضاف، ان" العملية تاتي من اجل تمشيط مناطق تعرضت الى قصف جوي عنيف مساء يوم امس من قبل طائرات اف 16 العراقية واستهدفت مفرزة داعشية تتألف من 5 ارهابيين وفق المعلومات الاستخبارية بعد رصد وتعقبهم تحركاتهم قرب مضافة سرية".

وأشار المصدر الى ان "العملية تاتي من اجل الاستدلال على موقع القصف وبيان نتائجها وتمشيط المنخفضات والتلال تحسبا من وجود مضافات سرية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم امس الاثنين، قصف الطيران الحربي أوكاراً لتنظيم (داعش) في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى احدها يضم مفرزة من عناصر التنظيم.

وقالت قيادة العمليات في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دك صقور الجو الأبطال أوكاراً للإرهابيين في حاوي العظيم بمحافظة ديالى"

وأضاف البيان أن "أحد هذه الأوكار كان بداخله مفرزة مكونة من 5 إرهابيين".