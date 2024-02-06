اليوم.. الأردن يواجه نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي كأس اسيا

2024-02-06 10:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يلتقي المنتخب الأردني نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس اسيا التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة.

وستجري المباراة على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الساعة السادسة بتوقيت بغداد.

ويسجل المنتخب الأردني ظهوره الأول في الدور قبل النهائي، بعد أن كان خرج مرتين قبل ذلك من الدور ربع النهائي في نسختي عامي 2004 و2011.

فيما يطمح المنتخب الكوري بمواصلة تألقه وتحقيق اللقب الثالث بعد أن الكأس لمرتين متتاليتين اخرها في عام 1960.