مجلس ديالى يحسم مصير "الجلسة المفتوحة".. المداولات مع بغداد مستمرة

2024-02-06 10:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حسم عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، مصير الجلسة المفتوحة لمجلس المحافظة، فيما أشار الى ان المداولات مستمرة مع النخب السياسية في العاصمة بغداد.

وقال اللهيبي لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق القانون لاتزال جلسة مجلس ديالى مفتوحة ونستبعد عقد اي جلسة اليوم لكن التوقعات بأنها ستعقد يوم غد او بعده على الاغلب لحسم التصويت على رئاسة المجلس ونائبه وبقية المناصب في حكومة ديالى المحلية".

واضاف، ان" المداولات مع النخب السياسية في بغداد مستمرة من اجل الوصول الى توافقات تدعم الخيارات وتذهب الى حسم الجلسة المفتوحة، لافتا الى ان" الساعات المقبلة ستكون مهمة".

وأعلن مجلس محافظة ديالى يوم أمس الإثنين (5 شباط 2024)، تأجيل عقد الجولة الثانية من التصويت على رئيس مجلس المحافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما جعلها مفتوحة بانتظار الحسم.