نيجيرفان بارزاني يستقبل القنصل الكوري الجنوبي ورئيس منظمة كويكا

2024-02-06 10:18:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل بحث نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، مع سيونغجول ليم القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في كوردستان، وكو هيسوك رئيس منظمة كويكا الكورية الجنوبية، علاقات أربيل وبغداد، وأوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة ووفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الإقليم "تمت مناقشة سبل تعزيز علاقات جمهورية كوريا الجنوبية مع إقليم كوردستان وأعمال ونشاطات منظمة كويكا في كوردستان والتي تقدم من سنوات عديدة المساعدات للإقليم وأنجزت العديد من المشاريع الخدمية في مختلف المناطق"