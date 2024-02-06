2024-02-06 10:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين و زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى هولندا.

وقال حسين في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بحث مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى هولندا".

وأضاف حسين أنه "أكدنا ضرورة إيقاف الحرب على غزة".

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الهولندية، أن "هناك نحو 60 ألف عراقي يعيشون في هولندا ويقومون بتقريب وجهات النظر بين البلدين".