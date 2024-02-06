ميسان تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في صيانة الجسر اليوغسلافي

2024-02-06 11:24:02 - المصدر: واع

ميسان- واع -شذى السودانيأعلنت محافظة ميسان ،اليوم الثلاثاء، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بصيانة الجسر اليوغسلافي في مركز مدينة العمارة.وقال محافظ ميسان علي دواي لازم ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اعمال اصلاح وصيانة الجسر اليوغسلافي في محافظة ميسان حققت نسب انجاز متقدمة تجاوزت اكثر من 80 بالمئة ، حيث تجرى اعمال التأهيل بوتيرة متسارعة كون هذا الجسر يشكل احد الجسور المهمة في مركز مدينة العمارة والذي يربط شرق دجلة بغربها مروراً الى محافظة البصرة".وأضاف دواي، أن "اعمال ومراحل صيانة الجسر اليوغسلافي والحاجة الى اجراء الاصلاحات على هذا الجسر وكلفة العمل المخصصة لهذا المشروع ادرجت ضمن تخصيصات المحافظة لعام 2023".ولفت إلى أن "الجسر قد تعرض إلى هجمات كبيرة جراء القصف الأمريكي أثناء حرب عام 2003".