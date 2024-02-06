التخطيط تعلن المباشرة بتنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظتين

2024-02-06 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بأول أعمال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمت المباشرة بأول أعمال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة".

وأضاف، أن "باكورة العمل في محافظة النجف الأشرف تضمنت مد الطرق الى قريتين في المحافظة"، مبيناً أن "القريتين المشمولتين بمشاريع الطرق، هما قرية (ام منينة) وقرية (الكريشات)".

وأشار إلى أنه "تمت المباشرة باعمال الحدل الترابية لمشروع تبليط الطرق في 4 قرى بمحافظة كربلاء المقدسة، وهي قرى (المالح والبوشلاش والسوادة 1 والسوادة2".

وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، عن إبرام عدة عقود لتنفيذ (11) مشروعاً خدمياً في محافظات ( النجف الاشرف ، كربلاء المقدسة ، كركوك ،واسط ، البصرة ) ضمن خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام الحالي 2024.