2024-02-06 11:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أقر مدرب المنتخب القطري ماركيز لوبيز، بصعوبة مواجهة قطر في نصف نهائي كأس آسيا-قطر 2023، مؤكداً أن الفريق لن يلعب على ركلات الجزاء في المباراة. وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إن “المنتخب القطري سيخوض مباراة صعبة ومعقدة، هذه هي المباراة السادسة وهذا يمثل حمل بدني على اللاعبين ولكننا سنقدم مباراة […]

ظهرت المقالة مدرب قطر: لن نلعب على ركلات الجزاء في مواجهة إيران أولاً على ايرث نيوز.