2024-02-06 11:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الثلاثاء، أعداد زائري ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)، فيما اشارت الى نجاح الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية. وقالت العتبة في مؤتمر صحافي تابعته ايرث نيوز، إن “عدد زوار ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) الى مدينة الكاظمية المقدسة، بلغ أكثر من 13 مليون زائر”. وأضافت أن “أكثر من 500 مبلغ […]

ظهرت المقالة العتبة الكاظمية: عدد المتطوعين لخدمة زائري الإمام الكاظم (ع) أكثر من 6 آلاف متطوع أولاً على ايرث نيوز.