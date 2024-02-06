2024-02-06 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر كانون الثاني أكثر من 4 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع خلال كانون الثاني الثاني في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و95 مليونا و583 الفا و404 دولارات بمعدل يومي بلغ 215 مليونا و557 الفا و21 دولارا".

واضاف مراسلنا؛ ان "مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 3 مليارات و585 مليونا و641 الفا و446 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 331 مليونا، و888 ألفا دولارا".

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وكذلك سعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.