العتبة الكاظمية تفصح عن أعداد زائري ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

2024-02-06 11:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أعداد زائري ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)، فيما اشارت الى نجاح الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية.

وقالت العتبة في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم"، إن "عدد زوار ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) الى مدينة الكاظمية المقدسة، بلغ أكثر من 13 مليون زائر".

وأضافت أن "أكثر من 500 مبلغ و50 وسيلة إعلام شاركوا بتغطية الزيارة الرجبية"، معلنة "نجاح الزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)".

وأشارت العتبة الى "إعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت خلال الزيارة في العاصمة بغداد".

وأحيت الحشود المؤمنة من داخل وخارج البلاد، ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم (ع) في مدينة الكاظمية المقدسة شمالي بغداد وسط إجراءات امنية وخدمية مكثفة.

فيما أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم (ع).

وقال الشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "على مدار أيام متواصلة كانت هناك جهود كبيرة لإنجاح ذكرى زيارة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، شاركت فيها قطعات أمنية من مختلف التشكيلات والصنوف بتنسيق عالي المستوى مع الجهات الحكومية والساندة وفق خطة مرسومة من قبل اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الرجبية".

وأشار الى أن "الأجهزة الأمنية أثبتت مرة أخرى أنها على قدر المسؤولية في تأمين المناسبات المليونية بعد أن جمعت الليل والنهار لتقدم الخدمات للزائرين القاصدين مرقد الإمامين الكاظمين عليهما"، مثمنا "الأداء المهني لتشكيلاتنا الأمنية التي لم تدخر جهداً من أجل إتمام مراسم الزيارة وتغليب روح التعاون المثمر بينها بالصورة التي شاهدها ابناء شعبنا الكريم وضيوف العراق".

وتوجه الشمري "بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المشاركة بخطة تأمين زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بذكرى استشهاده، كما بارك "للتشكيلات الأمنية كافة نجاح الخطة الأمنية وعدم حصول ثغرات تعكير صفو الزيارة وأمن الزائرين".

كما أشاد وزير الداخلية "بالجهود الكبيرة التي بذلتها العتبة الكاظمية المقدسة وكذلك أصحاب المواكب من خلال التعاون التام مع الأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للزائرين".