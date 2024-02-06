2024-02-06 11:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى عن المكون المسيحي جورج كاكو، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن المكونات يجب أن تنال استحقاقها في الحكومة المحلية.

وقال كاكو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المسيحيين وطيلة الدورات السابقة لم ينالوا استحقاقهم من المناصب المهمة في محافظة نينوى، رغم كونهم مكون أصيل من مكونات المحافظة".

وأضاف أن "المسيحيين يطالبون بإنصافهم بمنصب النائب الثاني لمحافظ نينوى للشؤون الفنية، فضلا عن من مديري الدوائر ومستشاري ومعاوني مدراء، بما يتناسب مع استحقاقهم، ويجب أن لا يتم تهميش المكونات خلال الدورة الجديدة ".

وصوّت مجلس محافظة نينوى، يوم امس الاثنين، على اختيار رئيس للمجلس وكذلك نائبه، فيما جدد ولاية المحافظ الحالي عبد القادر الدخيل.

وبحسب مراسل "بغداد اليوم"، فأن" المجلس انتخب أحمد الحاصود رئيساً له بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري "أبو فنر" نائباً لرئيس المجلس.

وأضاف أنه" تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.