وزير الصحة يؤكد أهمية إنجاز تأهيل قسم الطوارئ بمستشفى اليرموك ضمن المواصفات المحددة

2024-02-06 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، اهمية تأهيل طوارئ مستشفى اليرموك ضمن المواصفات والمدة المحددة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الصحة صالح الحسناوي، تفقد برفقة الوكيل الاداري للوزارة خميس السعد ومدير عام دائرة صــحة بغداد الكرخ وائل كامل حمد الكبيسي مراحل إعادة تأهيل قسم الطوارئ في مستشفى اليرموك التعليمي بالعاصمة بغداد".

واشار، خلال لقائه مع الشركة المنفذة، على "اهمية إنجازه بأكمل وجه وضمن المواصفات والمدة المحددة".

ولفت الحسناوي، الى "استمرار الوزارة بتنفيذ خطتها وفق البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل وتوسيع المؤسسات الصحية للارتقاء بالواقع الصحي وتقديم خدمات متميزة للمواطنين".