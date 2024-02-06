هيئة الإعلام تعلن نجاح خطتها لتأمين خدمات الاتصال والإنترنت خلال الزيارة الرجبية

2024-02-06 12:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، نجاح خطتها لتوفير الاتصالات وخدمات الإنترنت خلال الزيارة المليونية بذكرى شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام).

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "غرفة العلميات المركزية المشتركة التي تم تشكيلها للإشراف على شبكات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال الزيارة المليونية للإمام الكاظم عليه السلام، أدت مهامها بنجاح وتمكنت من توفير استقرارية عالية في الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات".

وأكد أنه "رغم كثافة الزائرين وامتدادهم ضمن عدة محاور في مدينة بغداد باتجاه مرقد الإمام الكاظم (ع)، إلا أن خدمات الاتصالات والإنترنت عبر شبكات الهاتف النقال شهدت مستويات استقرار جيدة وتمكنت من استيعاب الأعداد المليونية من الزائرين للضريح المقدس".

وأشارت الهيئة، بحسب البيان، إلى أنه "تم نشر 39 خلية ذكية و 13 برجاً ثابتاً ومتنقلاً، فضلا عن استخدام ترددات استثنائية تسمح برفع الطاقة للشبكات العاملة في البلاد".

وكانت الهيئة قد أوضحت في وقت سابق، أن 78 فريقا فنياً مختصاً يعمل على مراقبة مؤشرات جودة خدمات الخدمة ضمن المسارات الخاصة بزائري مرقد الإمام الكاظم عليه السلام، فضلاً عن 16 خبيراً هندسياً يتواجد بصورة مستمرة في غرفة العمليات المشتركة، والتي ستواصل عملها لحين انتهاء مراسيم الزيارة المليونية.