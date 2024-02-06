2024-02-06 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد ليونيل ميسي أن إصابته “تتحسن” لكنه لا يضمن أنه سيكون جاهزا للعب في المباراة الودية لفريقه إنتر ميامي الأمريكي ضد فيسيل كوبي الياباني غدا الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد. وأوضح ميسي يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول تواجده أمام بطل اليابان: “لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من اللعب. لكنني […]

ظهرت المقالة بعد أزمة هونغ كونغ.. ميسي قد يتسبب في أزمة أخرى في اليابان أولاً على ايرث نيوز.