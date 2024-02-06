2024-02-06 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت قناة “سي إن إن” إلغاء أكثر من 425 رحلة جوية وتأخير أكثر من 2525 رحلة أخرى من مطارات ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف التي ضربت الولاية الليلة الماضية. وأضافت أنه تم تسجيل أكبر عدد من الرحلات الجوية الملغاة (أكثر من 255) في مطار سان فرانسيسكو الدولي، في حين حدث معظم أحوال تأخير الرحلات […]

ظهرت المقالة إلغاء 400 رحلة جوية وتأخير أكثر من 2.5 ألف رحلة بسبب العواصف في كاليفورنيا أولاً على ايرث نيوز.