2024-02-06 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن نجاح خطتها لتوفير الاتصالات وخدمات الإنترنت خلال الزيارة المليونية بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. وقال رئيس الهيئة علي المؤيد، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إن “غرفة العمليات المركزية المشتركة التي تم تشكيلها للإشراف على شبكات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال الزيارة المليونية للإمام […]

ظهرت المقالة هيئة الإعلام تعلن نجاح خطتها الخاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام أولاً على ايرث نيوز.