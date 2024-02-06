2024-02-06 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين. وجاء في بيان: “استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة”. وأضاف: ” استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‏انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابة مباشرة”.‏ […]

ظهرت المقالة “حزب الله” يستهدف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين أولاً على ايرث نيوز.