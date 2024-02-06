“حزب الله” يستهدف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين
2024-02-06 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين. وجاء في بيان: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة”. وأضاف: ” استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه إصابة مباشرة”. […]
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