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“حزب الله” يستهدف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين

“حزب الله” يستهدف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين
“حزب الله” يستهدف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين
2024-02-06 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين. وجاء في بيان: “استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة”. وأضاف: ” استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‏انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابة مباشرة”.‏ […]

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