وزير الصحة يعلن نجاح خطة الدعم الصحي الخاصة بزيارة الامام الكاظم (عليه السلام)

2024-02-06 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح خطة الوزارة الخاصة بتقديم الدعم والاسناد الصحي لزيارة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) طيلة فترة الايام السابقة بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية والعتبة الكاظمية المقدسة.وذكر الحسناوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "ملاكات الوزارة ودوائرها المشاركة وذات العلاقة قدمت خدمات متميزة وبشكل متواصل واستنفرت المؤسسات الصحية والإسعاف الفوري والمفارز الطبية الثابتة والمتنقلة وسيارات الإسعاف وفرق الرقابة الصحية وغيرها بمختلف التخصصات"، مشيدا "بجهود منتسبي الوزارة الذين ساهموا بإنجاح هذه الخطة".