مشاجرة بين شخصين تنتهي بانتحار أحدهم في الكرادة وسط بغداد

2024-02-06 13:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، بانتحار شخص بمنطقه الكرادة داخل مقابل محطه وقود أبو قلام وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حادث قتل حصل ضمن منطقه الكرادة داخل مقابل محطه وقود ابو قلام"، مشيراً الى أن "على الفور انتقلت القوات الأمنية الى محل الحادث وتبين انتحار شخص بعدما قام باطلاق النار على نفسه داخل محله بواسطة سلاح مسدس 9 ملم".

وأضاف أن "بسبب مشاجرة مع صاحب البناية قام باصابته قبل عمليه الانتحار بسبب خلافات على العقار الذي يستاجره".