السوداني يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع هولندا

2024-02-06 13:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، حرص العراق على تطوير العلاقات مع هولندا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "السوداني، استقبل اليوم، وزيرة الخارجية الهولندية السيدة هانكي بروينزسلوت والوفد المرافق لها، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات".

وأضاف أنه "خلال اللقاء، حرص العراق على تطوير العلاقات، خصوصاً في المجال الاقتصادي، والإفادة من الخبرة الهولندية في مجال الزراعة والمياه، مثمناً موقف هولندا ومساعيها في وقف إطلاق النار والعدوان على غزّة، والدعم لإغاثة الأوضاع الإنسانية الصعبة للشعب الفلسطيني هناك".

وأشار السوداني وفقاً للبيان إلى "حرص الحكومة على استمرار التعاون مع بعثة الناتو في العراق، التي ستتسلم هولندا رئاستها منتصف العام الجاري، وضرروة استدامة التواصل المباشر مع البعثة، بالتزامن مع بدء الحوار الذي سيفضي إلى إنهاء مهام وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، ومواصلة التنسيق لما تقدمه بعثة الناتو من عون في مجالي التدريب والمشورة لقواتنا الأمنية، في ظل التنامي الواضح لقدرات القوات العراقية المسلحة، واندحار فلول داعش التي لم تعد تشكل تهديداً للدولة العراقية".

وتطرق السوداني "الى إمكانية التعاون الثنائي في مجال الموانئ مع التقدم الجاري في إنجاز ميناء الفاو الكبير، وعلاقته مع مشروع طريق التنمية الستراتيجي، فيما رحب بمشاركة الشركات الهولندية في هذه المشاريع".

من جانبها، عبّرت الوزيرة بروينزسلوت وفقاً للبيان "عن تطلّع حكومة بلادها للزيارة القادمة لرئيس مجلس الوزراء إلى أمستردام، التي تعدّها فرصة لتعزيز التعاون والشراكة الثنائية".

وأكدت "موقف هولندا الداعم لمساعي وقف إطلاق النار في غزّة ومنع انتشار الصراع في المنطقة، وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة"، معربةً عن "موقفٍ مؤيدٍ لاستمرار الحوار بين العراق والتحالف الدولي، وإنهاء وجوده ومهامه، والإنتقال إلى العلاقات الثنائية الكاملة مع دول التحالف".