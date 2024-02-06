ناجية ايزيدية تتحدث للثامنة عن معاناتها مع داعش

2024-02-06 13:48:10 - المصدر: قناة الثامنة

ناجية ايزيدية تتحدث لقناة الثامنة عن حياتها التي قضتها اثناء اسرها من قبل داعش وتصفها برحلة العذاب والرعب. عندما اختطفها تنظيم داعش كانت في عمر 14 عاما، ويبلغ عمرها الان 24 عاما.... (كوفان عيدو خورتو ) من اهالي قرية حردان التابع لقضاء سنجار في محافظة نينوى. كوفان من احدى النساء الايزيديات اللاتي أسرهن تنظيم داعش بعد اجتياح قريتها في منطقة سنجار شمالي العراق في شهر آب عام ٢٠١٤، ونقلوها مع العديد من الايزيديات اللاتي اجبرهن عناصر التنظيم على التنقل بين البلدان والدول في رحلة وصفتها كوفان برحلة العذاب والرعب. وتحدثت للثامنة قائلة: " داعش فرقنا من اهالينا وهذا امر صعب