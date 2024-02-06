2024-02-06 13:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ وسرقةٍ ومبالغةٍ في الأسعار في شركة نفط ذي قار، ومحطة كهرباء الناصريَّة البخاريَّة، وهيأة الاستثمار في ذي قار. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار في بيان تلقته ايرث نيوز، إلى “رصد فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار مبالغةً في كلفة […]

ظهرت المقالة النزاهة تكشف تلاعباً وتزويراً وسرقة بدوائر النفط والكهرباء والاستثمار في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.