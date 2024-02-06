2024-02-06 13:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على تطوير العلاقات مع هولندا خصوصاً في المجال الاقتصادي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينزسلوت والوفد المرافق لها، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد حرص الحكومة على استمرار التعاون مع بعثة الناتو في العراق أولاً على ايرث نيوز.