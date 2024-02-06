الخسارة الرابعة لسلة غاز الشمال العراقي في الألعاب العربية للسيدات

2024-02-06 14:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض فريق غاز الشمال العراقي للسيدات لكرة السلة لخسارة رابعة اليوم الثلاثاء، أمام نادي الثورة السوري بنتيجة (77-58) نقطة ضمن دورة الألعاب العربية للسيدات السابعة للأندية الجارية احداثها في الشارقة الإماراتية.

ويواجه فريق سيدات نادي غاز الشمال اصحاب الارض يوم الجمعة المقبل في مباراته الخامسة في البطولة، فريق الشارقة الإماراتي، ليخوض في اليوم التالي السبت المقبل مباراته السادسة امام نادي الفتاة الكويتي.

وكان غاز الشمال تعرض لخسارة ثالثة أمام نادي الفحيص الأردني بنتيجة (82-41) ضمن دورة الألعاب العربية السابعة للسيدات، بينما تعرض في ثاني مبارياته ضمن المنافسات ذاتها لخسارة مثيرة حيث كان الغاز متقدماً حتى الثواني الأخيرة أمام الأهلي البحريني لكنه فقد الفوز في الثواني الاخيرة بنتيجة 88-83 نقطة، بينما تعرض لأول خسارته في مباراة الافتتاح امام نادي العاصمة السعودي بنتيجة (79-65) نقطة .