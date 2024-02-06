وزير النفط يعلن نجاح الخطة الوقودية الخاصة بذكرى زيارة الكاظم (ع)

2024-02-06 14:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، نجاح الخطة الوقودية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع).

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، انطلاق الخطة الوقودية لزيارة استشهاد الإمام الكاظم (ع).

وقال عبد الغني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزارة النفط أطلقت الخطة الوقودية لزيارة استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)”، مؤكداً “حرص الوزارة على توفير أنواع الوقود والخدمات المجتمعية لمواكب الزائرين والمواطنين المشاركين في إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) في العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "قد أوعز لشركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة وخدمات الغاز بتسخير جهودهما وإمكانياتهما لتقديم الخدمات اللازمة للمواكب والمواطنين في بغداد وعلى خط سير الزائرين"، مشيراً إلى أن "الوزارة قد أعدت خطة وقودية متكاملة لهذه الزيارة المليونية من خلال تسخير العشرات من حوضيات النفط الأبيض، والشاحنات التخصصية لنقل اسطوانات الغاز السائل، إلى جانب عمليات توزيع المواد والحاجات الأساسية، وتقديم الدعم المجتمعي، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها محطات تعبئة الوقود والمنافذ التوزيعية في بغداد ومدينة الكاظمية المقدسة".

يذكر أن وزارة النفط، قد باشرت في الأول من هذا الشهر بتنفيذ خطتها الوقودية لمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) وتنتهي بعد يوم من انتهاء الزيارة، بحسب البيان.



