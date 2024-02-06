وزير النفط يعلن نجاح الخطة الوقودية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الكاظم "ع"

2024-02-06 14:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة الوقودية والخدمية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الكاظم "ع".ونقل بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عبد الغني قوله: إن "وزارة النفط نجحت في تغطية احتياجات مواكب الزائرين في بغداد، وعلى امتداد الطرق التي يسلكها الزائرون إلى العاصمة بغداد وإلى مدينة الكاظمية المقدسة، من خلال تنفيذ محكم للخطة الوقودية والخدمية التي نفذتها شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة تعبئة وخدمات الغاز".وأضاف، أن "الخطة تضمنت تعزيز الخزين الإستراتيجي، وفتح المنافذ التوزيعية ومحطات تعبئة الوقود على مدار الساعة، بالإضافة إلى تسيير الحوضيات والشاحنات الجوالة، لتوفير أنواع الوقود والغاز السائل للمواكب والزائرين والمركبات الحكومية الخدمية والقوات الأمنية، إلى جانب تعزيز الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية، إضافة إلى توفير الأغذية والمياه والحاجات الرئيسية للزائرين".وأشار إلى "الكميات التي تم توزيعها خلال فترة الزيارة، حيث بلغت كميات تجهيز البنزين (1665264) مليون لتر، وزيت الغاز (508035) ألف لتر، والغاز السائل (17787) ألف إسطوانة، والنفط الابيض (2500) لتر".وأشاد وزير النفط، "بجهود العاملين وإدارة شركة توزيع المنتجات النفطية وهيئة توزيع بغداد، وشركة تعبئة وخدمات الغاز والجهات الساندة التي بذلت جهوداً استثنائية لتنفيذ وإنجاح الخطة الوقودية، إلى جانب مبادرة شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة خطوط الأنابيب النفطية التي قامت بتوزيع الأطعمة الجاهزة والمياه والفواكه على الزائرين في العاصمة بغداد وأطرافها".