إصابة شرطي ومدني بمشاجرة بسبب "سكراب" في ديالى

2024-02-06 14:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطي ودنس آخر جراء مشاجرة شمال بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصين أحدهما شرطي أصيبا بجروح خلال مشاجرة مع مجموعة أخرى وتطورت لاستخدام السكاكين بسبب خلاف على وجود كمية حديد (سكراب) في قطعة أرض بجوار منزل الطرف الأول في قضاء الخالص شمالي مدينة بعقوبة".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه".