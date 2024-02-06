الدولار يستقر في بغداد ويرتفع بأربيل مع الإغلاق

2024-02-06 14:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الثلاثاء، فيمت ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 151800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151700 دينار مقابل 100 دولار.