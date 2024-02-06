2024-02-06 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة الوقودية والخدمية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام ). وقال عبد الغني في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “الوزارة نجحت في تغطية إحتياجات مواكب الزائرين في بغداد وعلى امتداد الطرق التي يسلكها الزائرين إلى العاصمة بغداد والى مدينة الكاظمية المقدسة من خلال تنفيذ […]

ظهرت المقالة وزير النفط يعلن نجاح الخطة الوقودية والخدمية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) أولاً على ايرث نيوز.