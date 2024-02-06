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وزير النفط يعلن نجاح الخطة الوقودية والخدمية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

وزير النفط يعلن نجاح الخطة الوقودية والخدمية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
وزير النفط يعلن نجاح الخطة الوقودية والخدمية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
2024-02-06 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة الوقودية والخدمية الخاصة  بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام ). وقال عبد الغني في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “الوزارة نجحت في تغطية إحتياجات مواكب الزائرين في بغداد وعلى امتداد الطرق التي يسلكها الزائرين إلى العاصمة بغداد والى مدينة الكاظمية المقدسة من خلال تنفيذ […]

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