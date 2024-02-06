2024-02-06 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، عن اعتقال عصابة لترويج المخدرات بحوزتها ضبط ١ كيلوغرام ونصف الكيلو من مادة الكريستال. وأوضحت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة ، ووضع خطة محكمة لضبطهم ، بعد استدراجهم من محافظة مجاورة لبابل”. وأشارت القيادة إلى “إقتياد المتهمين من قِبل الجهة […]

ظهرت المقالة بحوزتها 1 كغم ونصف كريستال.. شرطة بابل تُطيح بعصابة لترويج المخدرات أولاً على ايرث نيوز.