2024-02-06 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن امين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الثلاثاء، عن نجاح الخطة الخدمية التي تم اعدادها من قبل امانة بغداد لتقديم الخدمات للحشود المليونية التي توجهت لاحياء مراسم ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في امانة العتبة الكاظمية المقدسة بحضور وزير الداخلية وامين عام العتبة الكاظمية […]

ظهرت المقالة أمين بغداد يعلن نجاح الخطة الخدمية للزيارة الرجبية أولاً على ايرث نيوز.