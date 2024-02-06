مجلس الامن يجتمع بشأن الهجمات الاميركية على العراق

2024-02-06 15:06:12 - المصدر: قناة الثامنة

مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعا بشأن الهجمات الاميركية على المجموعات المسلحة في العراق وسوريا. عقد مجلس الامن الدولي اجتماعا بشأن هجمات اميركا على المجموعات المسلحة في العراق وسوريا، وطالبوا جميع الجهات خلال الاجتماع بمنع توسيع التوترات في الشرق الاوسط. وصرحت نائب السكرتير العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو " ادعو المجلس للاستمرار في المشاركة الفعالة مع جميع الجهات المعنية لمنع توسيع التوترات التي تزعزع سلام وامن المنطقة". وعقد مجلس الامن الدولي اجتماعه بناء على طلب روسيا، بعد الهجمات الاميركية الجوية التي نفذتها في الثاني من فبراير شباط الحالي في العراق وسوريا، ردا على مقتل الجنود الاميركيين في قاعدة التنف