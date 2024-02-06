اجراء الانتخابات في سان فرانسيسكو هي الاكثر اختلافا في العالم

2024-02-06 15:06:12 - المصدر: قناة الثامنة

ستجرى خلال عام 2024، انتخابات عدة في دول العالم، الا ان الانتخابات التي ستجرى في سان فرانسيسكو هي الأكثر اختلافا. معظم عمليات الانتخابات في دول العالم ستجرى في العام الحالي 2024، لكن انتخابات سان فرانسيسكو هي الأكثر اختلافا، لأن المواطنين يشاركون بشكل مباشر في التصويت لصالح قانون يمنح المزيد من السلطة لشرطة المدينة. من المقرر اجراء عملية التصويت على القانون في الخامس من شهر اذار للعام الحالي، في حال حصل القانون على الاصوات المطلوبة، حيث سيسمح لشرطة المدينة التي تقع في ولاية كاليفورنيا باستخدام الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة دون الرجوع الى السلطة من اجل مواجهة الجرائم. وصرح مايكل هسو صاحب