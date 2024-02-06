توزيع كهرباء صلاح الدين توجز إجراءاتها لإعادة الاستقرار وفك الاختناقات

2024-02-06 15:36:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأوجزت مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها لإعادة الاستقرار وفك الاختناقات عن المحطات.وقال مدير المديرية علي توفيق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نواصل تنفيذ عدد من المشاريع هذا العام منها المشتركة مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال ومنها ما تتعلق بإعادة الاستقرار وتخص خطة محافظة صلاح الدين وإعادة الاستقرار شملت غالبية مناطق المحافظة من بينها مناطق الديوم والقادسية وكذلك الأقضية التي جرت تغطيتها بمشاريع اعادة الاستقرار".وأضاف توفيق، أن "المشاريع التي تخص الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال تضمنت فك الاختناقات عن المحطات ولدينا مشاريع مستعجلة سيتم العمل بها في القريب العاجل ومن بينها مشروع محطة تل السيباط شمال قضاء العلم ومحطة العبيدي التي تقع شمال تكريت ومحطة عين الفرس وهذه من المشاريع المستعجلة حيث تم الإيعاز بتشكيل لجان و توفير المبالغ المالية الخاصة بتنفيذ هذه الأعمال".وتابع، أن "لدينا خطة متكاملة لفك الاختناقات عن كل الشبكة الكهربائية في عموم المحافظة كمناطق الدجيل والطوز والشرقاط، وهناك زيادة بالأحمال حيث تعاني جميع المحطات الكهربائية من الاختناقات، وهناك دراسة متكاملة عن هذا الموضوع وتم رفعها إلى المراجع العليا وسيبدأ العمل عليها على شكل مراحل".وبين توفيق، أن "عدد المحطات التي تعمل حاليا يبلغ 69 محطة ما بين ثابتة ومتنقلة ولدينا حاجة فعلية لزيادة المحطات وصيانة المحطات الحالية وتنفيذ حلول سريعة، إذ إن لدينا 4 محطات متنقلة من شمال تكريت إلى مناطق الزوية ومنطقة حمرين لحل مشكلة الناحية ومعها منطقة الناعمة حلاً جذرياً، وكذلك سيتم نقل المحطة 3 إلى منطقة الدهري في سامراء ومحطة 4 إلى منطقة الحجاج".