2024-02-06 15:36:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الدليميأعلن محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي، اليوم الثلاثاء، عن قرب وضع برنامج متكامل لتقديم الخدمات، فيما تعهد بمعالجة بعض الملفات المهمة التي تمس المواطنين.وقال الكربولي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك برنامجاً سيوضع في الأيام المقبلة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وقدم شكره "لأعضاء مجلس محافظة الأنبار على التصويت، ومنحه الثقة"، مستدركاً بالقول: "سنعمل معاً من أجل خدمة محافظة الأنبار وإكمال مسيرة العمل وتطويرها".وأكد الكربولي، أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة الخدمات وتقديم إصلاحات حقيقية لمعالجة بعض الملفات المهمة التي تمس المواطن ضمن الأطر الدستورية والقانونية".وصوت مجلس محافظة الأنبار، يوم أمس الاثنين، خلال جلسته الثانية التي عقدت في قصر الضيافة بمدينة الرمادي، على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظاً للأنبار، وياسر العلواني نائبا إداريا لمحافظ الأنبار.