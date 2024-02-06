بلاسخارت: المنصة الإلكترونية لتحويل الدولار تضمن الشفافية المالية في العراق

2024-02-06 15:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن المنصة الإلكترونية لتحويل الدولار تضمن الشفافية المالية في العراق.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال اجتماع مجلس الامن الدولي وتابعتها "بغداد اليوم": "نرحب بالحوار الأمني بين العراق والولايات المتحدة"، مبينة أن "جهود الحكومة العراقية تتركز على تجنب التداعيات ومنع توسع الصراع".

واضافت، أن "المنصة الإلكترونية لتحويل الدولار تضمن الشفافية المالية في العراق"، مشيرةً الى أن "الإصلاحات الحكومية ترسم مستقبلا مشرقا للعراقيين".

ولفتت الى، أن "الانتخابات المحلية تمت بطريقة سلمية على نطاق واسع وبشكل سليم"، مؤكدةً أنه "من الأهمية احترام سيادة القانون في العراق".

وأكدت، "أهمية تهيئة بيئة مواتية والحاجة الماسة إلى إيقاف الهجمات من داخل العراق أو خارجه"، مشيرةً الى أنه "يجب أن يشمل ذلك كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة"، مضيفة: "لا يمكن المبالغة في تقدير المخاطر الهائلة والعواقب المدمرة المحتملة لهذه الأعمال".

وتابعت: "في كانون الأول 2018 وصلتُ إلى بغداد. والآن، بعد خمس سنوات، حان الوقت تقريباً لأقول وداعاً. وأتوقع أن أغادر منصبي في نهاية أيار. إنه ليس أمراً سهلاً. وفي السراء والضراء، أصبح العراق ببساطة جزءاً مني".

وختمت بالقول: "عاش العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسته بشأن الوضع في العراق.

وصباح اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت البعثة في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اليوم في الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)، جلسة بشأن الوضع في العراق".











