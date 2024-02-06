مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته بشأن الوضع في العراق

2024-02-06 15:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، جلسته بشأن الوضع في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت البعثة في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اليوم في الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)، جلسة بشأن الوضع في العراق".







