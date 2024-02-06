نيجيرفان بارزاني يثمن دور الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في الحياة السياسية بالإقليم

2024-02-06 15:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس الحزب.

وبحسب بيان صدر عن مكتب نيجيرفان بارزاني، فإنه تمنى لهم التوفيق وثمن دور الاتحاد الإسلامي في الحياة السياسية بإقليم كوردستان.

وبدوره عبر الامين العام للاتحاد الاسلامي عن شكره وقيادة الحزب و جماهيره لنيجيرفان بارزاني على اتصاله و تهنئته .