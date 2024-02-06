سقوط قذيفتي مدفع قرب قرية شمالي دهوك

2024-02-06 15:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم الثلاثاء، بسقوط قذيفتي مدفع بالقرب من قرية سكنية شمالي المحافظة بإقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "قذيفتي مدفع سقطتا، مساء اليوم، بالقرب من قرية أسيهي التابعة لناحية كاني ماسي شمال دهوك".

وأضاف الشهود أن "القصف وقع على مقربة جداً من منازل أهالي القرية مما أثار قلقهم واستيائهم".

يذكر أن هذه المنطقة تشهد صراعا مسلحا منذ عقود بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني.