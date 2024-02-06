السليمانية.. معاقبة 3 آلاف معلم ومدرس بسبب الإضراب

2024-02-06 15:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة عدد المعلمين والمدرسين المعاقبين الى 3 الاف مدرس ومعلم، فيما بينت أن التلويح بـ"فصل" الملاكات التدريسية المعترضة كان آخر التهديدات التي وصلت للمعلمين والمدرسين المضربين عن الدوام.

وقال عضو مجلس المعلمين المعترضين عادل حسن، لوكالة شفق نيوز إنه "بعد التحري والمتابعة اتضح انه لغاية الآن وصل عدد المعلمين والمدرسين المعاقبين بالغياب والنقل إلى نحو 3 آلاف معلم ومدرس في السليمانية وحلبجة وادراتي ورابرين وكرميان".

وأضاف أن "العقوبات وصلت الى تهديد المعلمين والمدرسين بالفصل في حال الاستمرار بعدم الدوام"، مؤكداً أن "الهدف من هذا التهديد والعقوبات هو كسر إضراب المعلمين والمدرسين".

وأشار إلى أن "إدارات التربية قد أبلغت المعلمين بأن إلغاء العقوبات مرتبط بعودتهم لقاعات الدراسة".

وأبدى حسن "استغرابه من قدرة الحكومة على عقوبة أكثر من 3 آلاف معلم ومدرس فيما لا تستطيع توفير الراتب لهم".

وحسب المعلومات المتوفرة لدى وكالة شفق نيوز فقد "تمت إعادة 1060 مدرسة الى الدوام الرسمي في محافظة السليمانية، كذلك في جمجمال عادت 33 مدرسة إعدادية، وفي دربنديخان عادت 10 اعداديات للدوام الرسمي، وفي شار بازير عاد الدوام بنسبة 100٪، فيما بقيت عشرات المدارس مضربة عن الدوام لغاية الآن.