انطلاق مباراة الاردن وكوريا الجنوبية ضمن منافسات نصف النهائي لكأس اسيا

2024-02-06 15:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انطلقت مباراة منتخبَ الأردن ضد نظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، في نصف نهائي كأس آسيا 2023، في العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف البطولة.

وكان منتخب الأردن وكوريا الجنوبية قد التقيا خلال تصفيات كأس آسيا، ليتعادلا حينها بنتيجة 2-2 بهدف عكسي من اللاعب يزن العرب.

تُعدّ مباراة نصف نهائي كأس آسيا بين الأردن وكوريا الجنوبية ثالث مواجهة بينهما في تاريخ هذه البطولة، وتعادلا فيهما.

تحمل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية آمال العرب في البطولة التي خرج منها معظم الدول العربية باستثناء "النشامى" و"العنابي"، منتخب قطر، الذي سيكون على موعد مع إيران يوم غد الأربعاء 7 شباط 2024.

نقاط ضعف كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023

يفقد منتخب كوريا الجنوبية عنصراً مهماً في هذه المباراة، وهو قطب دفاع بايرن ميونيخ الألماني كيم مين جاي.

غيابه يأتي لتراكم الإنذارات، وهو الأمر الذي قد يكون في صالح المنتخب الأردني، لا سيما أنه المدافع الأساسي للمنتخب الكوري.

يضاف إلى ذلك أن منتخب الأردن يستطيع استغلال حالة الإرهاق التي تعرض لها لاعبو كوريا الجنوبية بعد أن خاضوا الوقت الإضافي لمرتين في الأدوار الإقصائية، ضد كل من السعودية وأستراليا.

عن ذلك، قال قائد المنتخب هيون مين سون: "ما يحصل معنا هو للمرة الأولى في مسيرتي، التي أخوض فيها 120 دقيقة في مباراتين متتاليتين. ليس الأمر سهلاً، ولكن الروح التي سنظهرها ستجعلنا متماسكين".

نقاط قوة لمنتخب الأردن

يراهن مدرب الأردن الحسين عموتة على ثلاثة لاعبين رئيسيين، هم: يزن النعيمات (سجل هدفين، وصنع هدفين)، وموسى التعمري (هدفان)، ومحمود مرضي (هدفان).

يعد كذلك المنتخب الأردني "الحصان الأسود" في كأس آسيا، بعد تحقيقه الإنجاز التاريخي بوصوله للمرة الأولى في تاريخه للمربع الذهبي في كأس آسيا.

لكن يغيب عن تشكيلة المنتخب الأردني أمام كوريا الجنوبية، سالم العجالين وعلي علوان بسبب تراكم الإنذارات، بينما يعود للتشكيلة الأساسية نزار الرشدان.

ويتسلح المنتخب الأردني بجمهور غفير في مدرجات الملعب القطري، أحمد بن علي، والرغبة في تحقيق إنجاز يرونه قريباً للكرة الأردنية، والحماس والقتالية منذ بداية البطولة، بالإضافة إلى المدرب الحسين عموتة الذي كان أحد أسباب الوصول إلى الإنجاز الحالي.

المصدر: مواقع رياضية