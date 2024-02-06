الثقافة تعلن موعد انطلاق مهرجان المربد الشعري في البصرة

2024-02-06 16:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلن وكيل وزارة الثقافة فاضل البدراني، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، انطلاق مهرجان المربد الشعري يوم غد الاربعاء في محافظة البصرة.

وقال البدراني لـ "بغداد اليوم"، إن "يوم غد الاربعاء سينطلق مهرجان المربد الشعري في محافظة البصرة"، مبيناً أن "خمسين دولة بينها فلسطين ستشارك بالمهرجان".

وأضاف، أن "المهرجان سيكون مختلف هذا العام حيث اعدت الوزارة العدة الكافية لنجاحه"، مشيراً الى "بدء وصول الكتاب والادباء والشعراء عبر مطار البصرة والمنافذ الحدودية".

وأشار الى، أن "البصرة تشهد تطور عمراني كبير والوزارة ستعمل لتوجيه بوصلة بعض المهرجانات الثقافية باتجاه مدينة السياب"، لافتاً الى أن "الوزارة ستتعاون بشكل كبير مع مجلس محافظة البصرة والمحافظ اسعد العيداني لغرض تنمية وتطوير الواقع الثقافي بالمحافظة".

وتابع، البدراني أن "محافظة البصرة ستجدد مشاركتها واحتضانها لفعالية المربد كما احتضنت في السابق بطولة خليجي 25".











