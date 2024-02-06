2024-02-06 16:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بعصابة لتزوير العملة بحوزتها 10 آلاف دولار مزيف. وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود عصابة تمارس تزوير العملات وتروجها ضمن المحافظة ، تم تشكيل قوة مشتركة من قيادة شرطة بابل ومديرية الجريمة الاقتصادية ومديرية أمن […]

ظهرت المقالة في بابل.. الإطاحة بعصابة لتزوير العملة بحوزتها 10 آلاف دولار مزيف أولاً على ايرث نيوز.