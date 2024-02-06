إجماع دولي على دعم جهود الحكومة العراقية لحفظ الاستقرار وإتمام الإصلاحات

2024-02-06 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأجمعت كلمات ممثلي الدول العضوة في مجلس الأمن الدولي على دعم جهود الحكومة لتعزيز أمن واستقرار العراق وإتمام الإصلاحات في المجالات كافة، وذلك في جلسة المجلس الخاصة بالعراق.بريطانياوقال ممثل بريطانيا في مجلس الأمن الدولي "نثمن خطوات الحكومة العراقية الإصلاحية في مجالات الاقتصاد والأمن والاستثمار، وداعمون لسيادة العراق ونرفض تهديد أمنه واستقراره".وتابع "نشجع القوى السياسية كافة على دعم الحكومة في دعم الاستقرار ونأمل كذلك تسوية المشاكل مع اربيل".الجزائربدوره أكد ممثل الجزائر في كلمته إنه "لأول مرة منذ 10 سنوات تنجح الحكومة العراقية في إجراءات الانتخابات المحلية ونثني على الجهود الحكومية في إجراء انتخابات محلية بكركوك لأول مرة منذ 2005، وداعمون لأمن العراق واستقراره".اليابانفي الأثناء أكد ممثل اليابان في كلمته " ندعم جهود الحكومة العراقية الإصلاحية ونرحب في إجراء الانتخابات المحلية العراقية ونأمل من اقليم كردستان إجراء انتخاباته التي فات موعدها".الصينأما ممثل الصين فقد أكد وجوب دعم رؤية الحكومة العراقية في ترشيد الموارد البشرية و المالية وتلبية تطلعات البلاد.ممثل مالطا فقد أكد دعم بلاده لأمن واستقرار العراق وجهود الحكومة العراقية في إغلاق مخيمات النزوح".فرنساأما ممثل فرنسا فقد أكد دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في إتمام الإصلاحات التي يطمح إليها الشعب العراقي ودعا لاستئناف الحوار بين بغداد و اربيل للتخلص من كل المشاكل المتعلقة بالنفط والغاز والأموال.