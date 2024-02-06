2024-02-06 16:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، ان العراق مقبل على امطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق التوقعات فان مناطق مختلفة شمالي البلاد سوف تتعرض الى أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة وتشمل أجزاءً متفرقة في صلاح الدين وديالى".

وبين ان "الحالة لن تشمل باقي المدن، لكن سيكون العراقيون بانتظار حالات مطرية تشمل كل المدن العراقية تدريجياً من يوم السبت القادم بتقدم منخفض ممطر متوسط الفعالية ثم تعقبها حالة مطرية يوم 13 شباط الحالي وتشير الخرائط عن أمطار غزيرة الشدة في مناطق مختلفة في مدن الوسط والجنوب".

وختم الراصد الجوي قوله ان "درجات الحرارة تستمر متقاربة ومتذبذبة، ولا يوجد أي انخفاض ولا حالات جوية باردة".



